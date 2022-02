Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Haaland, Real Madrid... Mbappé fait un choix fort pour son avenir !

Publié le 27 février 2022 à 14h10 par D.M.

Priorité du Real Madrid, Kylian Mbappé aurait fait son choix et semble se diriger vers un départ à la fin de la saison. Au sein du club espagnol, le joueur pourrait partager l'affiche avec Erling Haaland. Une perspective, qui ne l'effraie pas.

Auteur d’un doublé face à l’ASSE ce samedi (3-1), Kylian Mbappé continue de se montrer décisif et à marquer l’histoire du PSG. Auteur de ses 155 et 156ème buts sous le maillot parisien, le joueur égale Zlatan Ibrahimovic et se rapproche du record d’Edinson Cavani (200 réalisations). Mais pour dépasser l’attaquant uruguayen, Mbappé va devoir forcément rester au moins une année supplémentaire au PSG et repousser les avances du Real Madrid cet été. Mais comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur de 23 ans a déjà un accord avec la formation espagnole et se dirige vers un départ libre à la fin de la saison.

Mbappé prêt à partager l'affiche avec Haaland au Real Madrid