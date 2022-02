Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le gros coup se précise avec Robert Lewandowski !

Publié le 27 février 2022 à 12h30 par T.M.

Alors que le PSG préférerait ne pas y penser, la succession de Kylian Mbappé doit tout de même être étudiée. Ayant plusieurs noms en tête, le club de la capitale penserait notamment à Robert Lewandowski. Et pour le buteur du Bayern Munich, le PSG pourrait bien avoir une carte à jouer. Explications.

Ce samedi, face à l’ASSE, Kylian Mbappé a encore une fois montré à quel point il était important pour le PSG. Auteur de deux buts et d’une passe décisive, le numéro 7 parisien a étalé tout son talent pour porter son équipe vers a victoire (3-1). Toutefois, tout cela pourrait bien se terminer dans les prochains mois. En effet, alors que Mbappé arrive au terme de son contrat, une prolongation semble encore très loin. Malgré tous les efforts du Qatar, prêt à sortir le chéquier pour conserver son joyau, le champion du monde pourrait plutôt partir libre afin de rejoindre le Real Madrid. La catastrophe serait alors énorme pour le PSG, mais Leonardo devra alors se mettre au travail pour assurer la succession de Kylian Mbappé. Un chantier qui serait déjà à l’étude au sein du club de la capitale. Les pistes se multiplient et comme le10sport.com avait pu vous le révéler, la priorité se nomme Erling Braut Haaland, qui disposera d’une clause libératoire à 75M€ cet été. Mais le buteur du Borussia Dortmund n’est pas la seule option. Robert Lewandowski plait lui aussi au PSG. Comme révélé par Fabrizio Romano, les Parisiens auraient d’ailleurs déjà tenté leur chance l’été dernier. En vain. Mais une nouvelle offensive ne serait pas à exclure et cette fois, l’issue pourrait être différente avec Lewandowski.

Direction le PSG pour Lewandowski ?