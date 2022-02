Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé relance le suspense pour son avenir !

Publié le 27 février 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Après avoir inscrit son 156ème but sous le maillot du PSG ce samedi, Kylian Mbappé a lâché une réponse énigmatique sur son avenir. Le joueur espère battre le record d'Edinson Cavani, mais cela passera forcément par une prolongation de contrat.

Kylian Mbappé rentre un peu plus dans l’histoire du PSG. Depuis son arrivée en 2017, le joueur a inscrit 156 buts sous le maillot parisien, autant que Zlatan Ibrahimovic, mais encore à distance respectable du record d’Edinson Cavani (200 réalisations). Nul doute que d’ici la fin de la saison, l’ailier se rapprochera de cette marque. Mais pour la dépasser, le champion du monde 2018 devra nécessairement prolonger son aventure dans la capitale. Encore auteur d’un doublé face à l’ASSE ce samedi (victoire 3-1), Mbappé a pu entendre les clameurs du Parc des Princes et observer le message envoyé par certains supporters. « De Bondy à Paris, Kylian, ton histoire s'écrit ici » pouvait-on lire sur une banderole déployée par le Collectif Ultras Paris. Lié au PSG jusqu’en juin prochain, le joueur n’a toujours pas prolongé son contrat. Pire, il a déjà un accord avec le Real Madrid pour une arrivée à la fin de la saison selon les informations exclusives du 10Sport.com. Mais après la rencontre, Mbappé a jeté le trouble sur son avenir.

Mbappé veut battre le record de Cavani

Présent en zone mixte après la victoire de son équipe, Kylian Mbappé n’a pas caché son envie de battre le record d’Edinson Cavani. « 156 buts avec le PSG? Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passe r » a-t-il confié dans des propos rapportés pa r RMC Sport. L’ailier est-il prêt à rester au moins une année supplémentaire au PSG ? Personne ne le sait, mais il en a remis une couche.

« J'ai toujours fait en sorte d'être numéro 1 »