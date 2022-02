Foot - ASSE

ASSE : Pascal Dupraz s’enflamme pour… Kylian Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 9h00 par T.M.

Une fois n’est pas coutume, le PSG s’est encore reposé sur Kylian Mbappé pour s’imposer face à l’ASSE. Et au terme de la rencontre, Pascal Dupraz n’a pu que s’incliner.

Si son avenir est toujours incertain, Kylian Mbappé montre sur le terrain qu’il est pleinement impliqué avec le PSG. Ce samedi, face à l’ASSE, c’est encore lui qui a fait la différence pour donner la victoire au club de la capitale (3-1), qui était pourtant mené après un but de Denis Bouanga. Mbappé a ainsi encore une fois étalé tout son talent et forcément, on ne peut être que dithyrambique à son égard. Et même chez les adversaires, les éloges pleuvent.

« Mbappé est exceptionnel »