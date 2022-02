Foot - ASSE

ASSE : Kolodziejczak relativise la défaite contre le PSG !

Publié le 26 février 2022 à 23h41 par La rédaction

Battue par le Paris Saint-Germain (3-1), l’AS Saint-Étienne a réalisé un match satisfaisant comme l'explique Timothée Kolodziejczak, qui préfère retenir le positif.