ASSE : Un protégé de Dupraz prévient Kylian Mbappé !

Publié le 26 février 2022 à 6h00 par T.M.

Alors que l’ ASSE affronte le PSG ce samedi, Falaye Sacko s’est prononcé sur son duel avec Kylian Mbappé.

Lancée dans son opération maintien, l’ASSE a réussi à sortir de la zone rouge de relégation. Pascal Dupraz réussit ainsi de belles performances avec les Verts, mais ce samedi, c’est un défi immense qui se dresse devant les Stéphanois : le PSG. Mené par ses stars Neymar, Lionel Messi et Kylian Mbappé, le club de la capitale a bien évidemment de quoi effrayer. Mais du côté de l’ASSE, on est prêt au combat et Falaye Sacko n’a d’ailleurs pas manqué d’interpeller Mbappé.

« On règlera ça sur le terrain »