Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz s'enflamme totalement pour cette recrue hivernale !

Publié le 26 février 2022 à 18h10 par A.D.

Lors du dernier mercato hivernal, l'ASSE a obtenu le prêt de Falaye Sacko. Comblé par l'arrière droit malien, Pascal Dupraz a envoyé un message fort sur son arrivée.

Pour remplir sa mission sauvetage à l'ASSE, Pascal Dupraz a frappé très fort sur le marché. En effet, le coach des Verts a recruté un grand nombre de joueurs au mois de janvier, dont Paul Bernardoni, Eliaquim Mangala, Enzo Crivelli, Sada Thioub ou encore Falaye Sacko. Arrivé sous la forme d'un prêt en provenance du Vitoria Guimaraes, le défenseur malien a déjà convaincu Pascal Dupraz. Présent en conférence de presse ce vendredi, le coach de l'ASSE s'est enflammé pour l'arrivée de Falaye Sacko.

«C’est un joueur sûr»