Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La sortie fracassante de Perrin sur la vente du club !

Publié le 26 février 2022 à 9h10 par A.C.

Loïc Perrin, qui a rejoint l’organigramme de l’ASSE après une longue carrière de joueur, s’est exprimé au sujet de possible vente du club.

Un vent de changement souffle sur Saint-Étienne. Alors que Pascal Dupraz s’efforce de maintenir le club en Ligue 1, les dirigeants cherchent un acheteur depuis plusieurs mois. Divers candidats se sont présentés, mais pour le moment aucun ne semble véritablement décidé à acquérir l’ASSE. Tout récemment Serge Bueno a retiré sa candidature et les solutions commencent à sérieusement manquer pour le duo Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, puisque l’homme d’affaires Olivier Markarian semble désormais être leur dernier espoir.

« Cela fait quinze ans que le club doit être vendu »