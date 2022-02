Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel a poussé Perrin à faire de gros changements !

Publié le 11 février 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que l'ASSE a recruté sept nouveaux joueurs cet hiver, Loïc Perrin explique que l'effectif construit par Claude Puel avait besoin de plus d'équilibre et d'expérience.

Arrivé en fin d'année dernière au poste de coordinateur sportif de l'ASSE afin de tenter de redonner une dynamique aux Verts, Loïc Perrin a rapidement été mis à contribution avec un recrutement hivernal très animé. En effet, le club du Forez a attiré sept nouveaux joueurs à savoir Paul Bernardoni, Sada Thioub, Bakary Sako, Eliaquim Mangala, Joris Gnagnon, Enzo Crivelli et Falaye Sacko. Il faut dire que l'effectif avait besoin d'expérience et d'équilibre comme l'explique Loïc Perrin.

«L'effectif manquait un peu d'équilibre»