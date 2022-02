Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Paqueta marqué par les départs de Guimaraes et Juninho ? La réponse !

Publié le 10 février 2022 à 15h36 par B.L. mis à jour le 10 février 2022 à 15h51

Alors que Juninho et Bruno Guimaraes ont quitté l'OL cet hiver, Lucas Paqueta aurait été très affecté par le départ de ses deux compatriotes.