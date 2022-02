Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Nouveau rebondissement dans un dossier à 60M€ !

Publié le 10 février 2022 à 15h00 par Th.B.

Bien qu’il ait été question d’un transfert l’été prochain de Raheem Sterling, qui figurerait dans les petits papiers de Leonardo et de Joan Laporta, ni le PSG ni le FC Barcelone n'aurait ses chances de mettre la main sur l'attaquant de Manchester City, qui reviendrait sur sa décision puisqu’une prolongation de contrat serait devenue une priorité.

C’est un secret de polichinelle certes, mais le PSG pourrait bien se retrouver orphelin de Kylian Mbappé à l’occasion du prochain mercato estival. Pour la simple et bonne raison que le contrat du champion du monde tricolore arrivera à expiration en juin prochain. Comme le10sport.com vous l’a confié le 6 janvier dernier, un engagement moral a été pris envers le Real Madrid par Kylian Mbappé et ses représentants. De quoi pousser Leonardo à passer la seconde en ce qui concerne sa succession. Le directeur sportif du PSG ne se limiterait pas seulement aux options Erling Braut Haaland, Robert Lewandowski ou encore Ousmane Dembélé puisque ESPN a dernièrement fait savoir que le PSG pourrait lancer une offensive pour boucler l’arrivée de Raheem Sterling en fin de saison ou à l’été 2023, soit à l’expiration de son contrat à Manchester City. Le FC Barcelone serait également sur les rangs et ce, depuis de longues semaines.

City retourne sa veste pour Sterling !