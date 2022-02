Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo a été recalé par un international français…

Publié le 10 février 2022 à 16h10 par Th.B.

Avant que Nuno Mendes ne débarque sous la forme d’un prêt au PSG à la dernière intersaison et parvienne à justifier sa présence dans le groupe de Mauricio Pochettino par ses performances, Leonardo aurait bel et bien essuyé un échec dans la course à la signature de Theo Hernandez.

À l’occasion du dernier mercato estival, Leonardo est parvenu à considérablement renforcé l’effectif du PSG. En effet, le directeur sportif du Paris Saint-Germain a pu accueillir un nouveau gardien, un latéral gauche et un arrière droit, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant. Pour se partager la place de titulaire à la position de latéral gauche, Leonardo a fait le choix de boucler l’opération Nuno Mendes avec le Sporting Lisbonne sous la forme d’un prêt avec une option d’achat fixée à 40M€ que les dirigeants du PSG songeraient déjà à lever depuis l’automne dernier selon Fabrizio Romano.

Leonardo souhaitait recruter Theo Hernandez, mais serait conquis par Nuno Mendes