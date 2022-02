Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le départ d’une star du projet QSI semble déjà acté !

Publié le 10 février 2022 à 13h30 par G.d.S.S. mis à jour le 10 février 2022 à 13h33

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Angel Di Maria semble bien pati pour quitter le club de la capitale libre étant donné qu’une prolongation n’est pas à l’ordre du jour. Et l’international argentin a d’ailleurs des pistes en Europe ainsi qu’au Brésil pour se relancer…

Barré par une forte concurrence dans le secteur offensif du PSG avec notamment les présences de Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar ou encore Julian Draxler, Angel Di Maria (33 ans) a-t-il encore sa place au sein du projet QSI ? L’international argentin arrivera au terme de son contrat en juin prochain, et alors qu’il fait désormais figure de remplaçant de luxe au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino, son sort semble déjà scellé en interne pour l’été 2022.

Di Maria vers la sortie… avec déjà des prétendants !

L’Equipe a lâché une petite bombe à ce sujet mardi soir en révélant qu’une prolongation de contrat n’était absolument pas la priorité du PSG, bien trop occupé en interne à négocier l’épineux feuilleton Kylian Mbappé. Leonardo aurait donc les idées claires et n’envisage pas de proposer un nouveau bail à Angel Di Maria qui devrait donc s’en aller libre à l’issue de la saison…mais pour aller où ' Le journaliste Ekrem Konur en dit un peu plus à ce sujet sur son compte Twitter ce jeudi en indiquant que Di Maria susciterait de vives convoitises en Europe mais également au Brésil, avec des clubs intéressés par la perspective d’une arrivée libre après la fin de son contrat avec le PSG. La tendance semble donc très claire : Angel Di Maria quittera le Parc des Princes l’été prochain, à moins d’un rebondissement de dernière minute.

« On verra avec Leonardo »