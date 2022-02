Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé finalement prêt à rester à Paris ? La réponse du Real Madrid

Publié le 27 février 2022 à 9h10 par D.M.

Les chances de voir Kylian Mbappé changer d'avis dans les prochaines semaines sont faibles. Le joueur semble avoir fait son choix et se dirige vers un départ au Real Madrid.

« 156 buts avec le PSG? Quand on sait ce que Zlatan a fait ici, c'est symbolique. Ce sont des standards élevés, on est dans un cercle très très fermé. J'arrive à l'égaler et s'il n'y a pas de gros problème, je pense que je vais le dépasser. Il reste Edi. On va voir comment ça va se passer. Mais bien sûr qu'être le meilleur buteur de l'histoire du PSG, on ne peut pas cracher dessus donc on va voir ce qu'il va se passer » a confié Kylian Mbappé, après avoir inscrit un doublé face à l’ASSE ce samedi (3-1). Le joueur du PSG sous-entend qu’il pourrait rester une année de plus à Paris afin de battre le record d’Edinson Cavani. Un retournement de situation est-il possible dans ce dossier ?

Le Real Madrid ne pense pas à un retournement de situation