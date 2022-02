Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une grande nouvelle se confirme pour Leonardo avec Lewandowski !

Publié le 27 février 2022 à 7h45 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le Bayern, Robert Lewandowski est l'une des priorités du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Selon la presse allemande, les Bavarois n'auraient pas ouvert les négociations avec leur numéro 9 pour le prolonger.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit le 1er juillet. Pour pallier le potentiel départ de son numéro 7, le PSG compte se jeter en priorité sur Erling Haaland. Et en cas d'échec sur ce dossier, Leonardo envisage de se tourner vers Robert Lewandowski, sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec le Bayern. Et il semblerait que le buteur polonais soit encore loin d'une prolongation avec le club bavarois.

Le Bayern n'a pas bougé ses pions pour Lewandowski