Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Messi, un nouveau coup en or du Qatar ?

Publié le 27 février 2022 à 6h45 par Th.B.

Après avoir recruté Lionel Messi par le biais de son statut d’agent libre l’été dernier, le PSG pourrait réitérer l’expérience avec Paul Pogba.

Depuis le début de sa riche carrière de professionnel à Manchester United et à la Juventus, Paul Pogba n’a jamais évolué au sein de l’élite du football français. Cependant, à en croire divers médias, Leonardo aimerait remédier à cette situation. Pour ce faire, une éventuelle offensive auprès du clan Pogba pourrait être effectuée dans les prochaines semaines. En effet, sous contrat jusqu’en juin 2022 à Manchester United, Pogba ne serait pas emballé par le projet sportif des Red Devils selon Calciomercato.com lorsque The Independent révélait en août dernier qu’un pont d’or pourrait être offert à Pogba par le PSG au niveau du salaire, à savoir des revenus s’élevant à 600 000€ par semaine. Et après Lionel Messi l’été dernier, le Qatar a donc des chances d’accueillir un nouvel agent-libre en la personne de Pogba.

La Juventus hors course pour Pogba ?

Outre le fait que Paul Pogba ne serait clairement pas certain de prolonger son contrat à Manchester United dans les prochaines semaines, un concurrent du PSG dans la course à la signature du milieu de terrain français ne pourrait pas mettre lima main sur le champion du monde. En effet, la nouvelle politique salariale de la Juventus ne permettrait d’offrir à Pogba qu’un salaire de 7M€ par an. Bien loin de ses 15M€ actuels, que le PSG serait plus à même de lui offrir…