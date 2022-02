Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit un énorme avertissement pour Lewandowski !

Publié le 27 février 2022 à 0h15 par A.D.

Pour pallier le potentiel départ de Kylian Mbappé, le PSG a fait de Robert Lewandowski l'une de ses priorités. Toutefois, le Bayern ne compte en aucun cas laisser filer son numéro 9, comme l'a affirmé Hasan Salihamidžić.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le PSG s'est préparé en cas de départ de Kylian Mbappé en 2022. En effet, Leonardo compte se jeter en priorité sur Erling Haaland pour pallier le potentiel départ de son numéro 7. Et en cas d'échec sur ce dossier, le directeur sportif du PSG prévoit de se tourner vers Robert Lewandowski. Interrogé par Sky Sports ce samedi soir, le buteur du Bayern a lâché ses vérités sur son avenir. « Je reste calme. C'est important pour moi de pouvoir me concentrer sur mon jeu. Je suis ouvert à tout, mais pour moi, la seule chose importante est ce qui se passe lors du prochain match. Tout ce qui concerne les contrats est un sujet secondaire et reste en arrière-plan » , a confié Robert Lewandowski. En parallèle, Hasan Salihamidžić s'est également prononcé sur l'avenir de son numéro 9.

«Nous sommes déterminés à garder Lewandowski»