Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Les confidences de Varane sur ses retrouvailles avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 27 février 2022 à 10h30 par T.M.

Lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo et Raphaël Varane se sont retrouvés à Manchester United. Des retrouvailles évoquées par l’international français.

Après 10 ans passés au Real Madrid, Raphaël Varane a choisi de relever un nouveau défi. Ainsi, le défenseur central a décidé de rejoindre Manchester United, où il n’est pas forcément arrivé en terrain inconnu. Si Varane a notamment retrouvé Paul Pogba, son coéquipier en sélection, il a également vu Cristiano Ronaldo revenir à ses côtés. Alors que les deux joueurs avaient évolué ensemble au Real Madrid, les voilà donc à nouveau coéquipiers, cette fois chez les Red Devils.

« Un plus pour l’équipe »