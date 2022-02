Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'ASSE lance un appel du pied improbable... à Kylian Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 10h10 par D.M.

Après la rencontre opposant son équipe au PSG, Paul Bernardoni s'est prononcé, avec le sourire, sur une possible arrivée de Kylian Mbappé à l'ASSE.

La victoire du PSG face à l’ASSE ce samedi (3-1) porte, encore, l’empreinte de Kylian Mbappé. Le joueur parisien a attendu que son club soit mené au score pour claquer un doublé, ses 155 et 156ème buts sous le maillot parisien. Une performance, qui a impressionné Pascal Dupraz. « Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille. Si j’ai des regrets ? Si j'ai des regrets ? Oui, que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (sourire) » a confié l’entraîneur de l’ASSE.

« Si Mbappé veut venir à Sainté ? Il n'y a pas de problème »