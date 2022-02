Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Les vérités de Varane sur son départ pour Manchester United !

Publié le 27 février 2022 à 9h30 par T.M.

L’été dernier, Raphaël Varane a quitté le Real Madrid pour Manchester United. Un nouveau challenge sur lequel est revenu l’international français.

En 10 ans au Real Madrid, Raphaël Varane avait réussi à tout gagner, dont notamment 4 fois la Ligue des Champions. A 28 ans, l’international français a donc décidé de sortir de sa zone de confort et de relever un nouveau défi. Ainsi, lors du dernier mercato estival, Varane a fait ses valises et a quitté le Real Madrid pour rejoindre la Premier League et Manchester United. Si ce nouveau chapitre n’est pas simple pour l’ancien du RC Lens, il ne semble pas regretter son choix.

« C'est bien de ne pas rester dans sa zone de confort »