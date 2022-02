Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Une piste estivale lance un énorme appel du pied à Ancelotti !

Publié le 27 février 2022 à 1h00 par La rédaction

Alors que Marcelo devrait quitter le Real Madrid cet été, Fran Garcia est ciblé par le Real Madrid. L’Espagnol, formé à la Casa Blanca, avoue être très enthousiaste à l’idée d’un retour.

En fin de contrat en juin prochain, Marcelo devrait quitter le Real Madrid cet été. Arrivé au club en 2006 en provenance de Fluminense, le latéral de 33 ans ne sera, sauf retournement de situation, pas prolongé, et les dirigeants merengue s’activent pour lui trouver un remplaçant. Si le nom de Raphaël Guerreiro a notamment été cité, Fran Garcia pourrait finalement être le mieux placé pour rejoindre les rangs madrilènes. Formé au club, l’Espagnol de 22 ans pourrait effectuer son retour au Real Madrid et ne cache pas son enthousiasme.

« Je n'ai jamais caché que c'est mon rêve »