Mercato - PSG : Une arrivée au Real Madrid ? La réponse du clan Erling Haaland

Publié le 27 février 2022 à 17h15 par D.M.

Proche de la famille Haaland, Jan Åge Fjørtoft a annoncé que l'attaquant n'avait pas encore tranché au sujet de son avenir. L'ancien joueur a notamment nié l'existence d'un accord avec le Real Madrid.

Agé de 21 ans, Erling Haaland fait tourner la tête des plus grandes équipes européennes. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le joueur est la priorité du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. Mais à en croire la presse espagnole, le buteur du Borussia Dortmund, annoncé aussi à Manchester City, aurait une préférence pour le Real Madrid. Proche de la famille Haaland, Jan Åge Fjørtoft a fait le point sur son avenir.

« Un accord déjà conclu entre Madrid et Haaland ? Ce n'est pas vrai »