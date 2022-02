Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Grosse décision prise à Madrid pour Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 16h00 par T.M.

Ce n’est pas un secret, le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Un dossier qui passe d’ailleurs en priorité au sein de la Casa Blanca.

Pour le moment, rien n’est encore officiel pour l’avenir de Kylian Mbappé. Si le PSG veut encore y croire pour une prolongation du Français, le Real Madrid serait de son côté plutôt confiant quant à sa future arrivée à l’intersaison. Florentino Pérez rêve d’accueillir Mbappé et le président de la Casa Blanca toucherait aujourd’hui son rêve du bout des doigts. Et pour acter cela, les Merengue ne se concentrerait que sur ce dossier.

Mbappé retarde des prolongations !