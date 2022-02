Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La presse espagnole lâche une bombe sur l'avenir de Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 12h10 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé a un accord de principe avec le Real Madrid pour un transfert libre et gratuit. Et selon la presse espagnole, l'attaquant français n'aurait plus aucune chance de prolonger avec le club de la capitale.

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Kylian Mbappé est on ne peut plus proche du Real Madrid. En effet, l'attaquant du PSG a un accord de principe avec le club merengue pour une arrivée libre et gratuite à la fin de son contrat le 30 juin. Si rien n'est officiellement signé entre Kylian Mbappé et le Real Madrid, les dés seraient d'ores et déjà jetés sur ce dossier selon la presse espagnole.

Kylian Mbappé ne prolongera pas au PSG !