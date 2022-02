Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’histoire pourrait se répéter avec Matthijs de Ligt !

Publié le 24 février 2022 à 1h00 par A.C.

Sous contrat jusqu’en juin 2024, Matthijs de Ligt est courtisé par un grand nombre de clubs, mais la Juventus semble prête à tout faire pour le garder.

Arrivé avec l’étiquette de prodige, Matthijs de Ligt a pu confirmer tout le bien que l’on pensait de lui à la Juventus. L’ancien capitaine de l’Ajax Amsterdam n’a mis que quelques mois avant de s’installer comme un titulaire en puissance et avec le déclin de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci, l’avenir est à lui ! Mais sera-t-il encore à Turin ? Oui, car son agent Mino Raiola a donné le top départ aux enchères l’automne dernier, ouvrant clairement la porte à un départ en fin de saison. Suffisant pour alerter le FC Barcelone, mais également d’autres clubs comme le Paris Saint-Germain et Manchester City.

De Ligt aimerait rester à la Juventus... pour le moment !