Mercato - Barcelone : Pour cette piste à 0€ de Xavi, c'est terminé !

Publié le 23 février 2022 à 23h00 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec l'Inter, Marcelo Brozovic aurait alerté le FC Barcelone. Toutefois, le milieu de terrain croate ne serait plus qu'à un pas d'une prolongation avec les Nerazzurri.

De retour au FC Barcelone depuis peu, Xavi a frappé fort sur le marché. En effet, le coach espagnol s'est offert les services de Dani Alves, Ferran Torres, Adama Traore et de Pierre-Emerick Aubameyang. Alors que le mercato hivernal a fermé ses portes, Xavi penserait désormais à la prochaine fenêtre de transferts. Et il compterait désormais renforcer son milieu de terrain. Dans cette optique, le technicien du Barça aurait identifié le profil de Marcelo Brozovic, en fin de contrat le 30 juin avec l'Inter. Toutefois, le Croate serait on ne peut plus proche de prolonger avec les Nerazzurri .

Xavi peut oublier définitivement Marcelo Brozovic

Selon les informations de Nicolo Schira, le représentant de Marcelo Brozovic aurait terminé le processus d'enregistrement auprès du registre des agents de la FIGC. Et à en croire le journaliste italien, il s'agirait de la dernière étape formelle pour la prolongation du milieu de terrain croate à l'Inter. Alors que les documents seraient déjà rédigés, le renouvellement de contrat de Marcelo Brozovic jusqu'au 30 juin 2026 serait imminent. Xavi, le coach du Barça, peut donc définitivement enterrer la piste menant au Milanais.