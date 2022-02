Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un coup de tonnerre prend forme pour Mbappé !

Publié le 28 février 2022 à 11h30 par Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé semble toujours indécis concernant son avenir. Et pour cause, plus de six mois après avoir réclamé son départ du PSG pour rejoindre le Real Madrid, certains indices laissent penser qu'il pourrait revoir ses plans.

L'avenir de Kylian Mbappé est l'un des enjeux majeurs pour le PSG d'ici la fin de la saison. Et pour cause, le contrat de l'attaquant français s'achève en juin prochain et il reste la grande priorité du Real Madrid qui, l'été dernier, avait tout tenté pour le recruter. Après avoir réclamé son départ, Kylian Mbappé avait vu le PSG repousser des offres allant jusqu'à 180M€. Par conséquent, son départ en fin de saison semblait inévitable puisque le club parisien n'a plus son mot à dire, compte tenu du fait que depuis le 1er janvier, l'ancien Monégasque est autorisé à négocier avec le club de son choix en vue d'une arrivée libre en fin de saison. Mais Kylian Mbappé assurait récemment qu'il n'avait toujours pas pris de décision définitive et qu'il ne discuterait pas avec le Real Madrid avant le dénouement de la double confrontation contre le club merengue en huitième de finale de la Ligue des champions. Une situation qui offre donc une fenêtre de tir au PSG pour tenter de convaincre Kylian Mbappé de prolonger.

Mbappé ouvre la porte à une prolongation en coulisses