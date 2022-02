Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Et si Mbappé avait lâché un énorme indice sur son avenir ?

Publié le 28 février 2022 à 3h45 par A.M.

Alors qu'il a rejoint Zlatan Ibrahimovic au classement des buteurs du PSG, Kylian Mbappé se verrait bien aller déloger Edinson Cavani.

Grâce à son doublé contre l'ASSE (3-1), Kylian Mbappé a rejoint Zlatan Ibrahimovic à la deuxième place du classement des buteurs dans l'histoire du PSG avec 156 réalisations. Désormais, il n'y a plus qu'Edinson Cavani devant l'international français qui se verrait bien battre le Matador et ses 200 buts. Pour cela, il faudra donc inscrire 44 buts, ce qui semble impossible d'ici la fin de la saison, même pour Kylian Mbappé. Par conséquent, pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG, cela peut passer par une prolongation de contrat. Quoi qu'il en soit, Kylian Mbappé affiche ses ambitions.

Mbappé veut battre Cavani