EXCLU - Mercato - PSG : Un clan Mbappé divisé pour son avenir…

Publié le 27 février 2022 à 18h30 par Alexis Bernard

A quelques semaines de la fin de son contrat avec le PSG, Kylian Mbappé voit ses proches s’interroger fortement sur son avenir. Avec deux courants distincts.

Kylian Mbappé marche sur l’eau. Chaque match disputé avec le PSG est une nouvelle opportunité pour le champion du monde français de démontrer à quel point il porte à merveille le costume de meilleur joueur du (monde ?) moment. Avec un Lionel Messi de plus en plus inspiré, Kylian Mbappé se retrouve d’autant mieux servi sur un plateau d’argent pour soigner ses statistiques (il vient d’égaler le record de buts d’un certain Zlatan Ibrahimovic) et marquer, un peu plus, l’histoire du PSG. Et ses prestations de haut-vol commencent à faire naître un débat au sein de ses proches. Selon nos informations, deux courants se dessinent. Et l’espoir de le voir prolonger à Paris retrouve un peu de crédit.

Sa maman aimerait qu’il reste ?

D’un côté, il y a ceux qui veulent le voir partir et réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid. Kylian Mbappé en fait partie, lui qui ne regarde que les Madrilènes depuis sa plus tendre enfance. Comme révélé par le10sport.com, le Français n’a rien signé avec le Real Madrid. Mais des engagements oraux ont été pris vis à vis des Madrilènes. Tout est calé pour son arrivée prochaine à Madrid, il ne manque que sa signature. Et la tendance d’un départ reste clairement majoritaire. Mais, ces dernières semaines, une voix s’élève au sein de ses proches. Celle d’un destin qui continue de s’écrire à Paris et d’écrire les plus belles pages d’un club qui n’a jamais soulevé la Ligue des Champions. A cela, s’ajoute un rôle qui dépasse le simple cadre du football. Sportif préféré des Français, idole d’une jeunesse de plus en plus acquis à sa cause, Kylian Mbappé occupe une fonction sociale et sociétaire qui compterait énormément aux yeux de sa maman, porte drapeau d’un nouveau courant : rester à Paris. Difficile de savoir si ces derniers arguments suffiront à convaincre le principal intéressé. Mais les cartes se redistribuent peu à peu dans un dossier qui n’a pas encore rendu son verdict. Sûrement, au dernier moment…