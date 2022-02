Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ces terribles révélations sur l'intégration de Sergio Ramos !

Publié le 27 février 2022 à 17h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec le Real Madrid, Sergio Ramos s'est engagé librement et gratuitement en faveur du PSG. Toutefois son séjour dans la capitale française ne se passe pas du tout comme il l'aurait espéré. Alors qu'il souffre de blessures à répétition, Sergio Ramos peine à enchainer les matchs depuis sa signature au PSG. Et cette situation aurait une très mauvaise incidence sur son intégration à Paris.

Après avoir régné au Real Madrid, Sergio Ramos a migré vers Paris pour s'engager en faveur du PSG. En fin de contrat le 30 juin 2021 avec le club merengue, l'international espagnol n'a pas trouvé d'accord avec Florentino Pérez pour prolonger. Ainsi, Sergio Ramos a été contraint de se trouver un nouveau club le 1er juillet et il a opté pour le PSG de Mauricio Pochettino. Arrivé au Parc des Princes il y a quelques mois, l'ancien capitaine du Real Madrid vit un enfer à Paris. En effet, Sergio Ramos n'arrive pas à enchainer les matchs au PSG à cause de ses problèmes de blessures à répétition. Alors que les pépins physiques se succèdent pour lui, le vétéran de 35 ans n'a pu disputer qu'une poignée de rencontres depuis sa signature au PSG. Actuellement touché à un mollet, Sergio Ramos a d'ailleurs manqué le premier grand rendez-vous du club de la capitale, à savoir le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Un choc remporté par le PSG par le plus petit des scores (1-0 au Parc des Princes) grâce à Kylian Mbappé. Et pour le match retour, Sergio Ramos ne devrait pas être de retour.

Sergio Ramos déconnecté du vestiaire de Mauricio Pochettino ?

Selon les informations d' El Confidencial , les médecins du PSG estimeraient que Sergio Ramos pourra reprendre la course la première semaine du mois de mars. Et alors que Real Madrid - PSG aura lieu le 9 mars au Santiago Bernabeu, le numéro 4 parisien devrait être trop juste pour disputer la rencontre. Mauricio Pochettino devrait donc une nouvelle fois se passer de Sergio Ramos à cause d'une blessure. Une situation qui aurait même perturbé l'intégration de l'Espagnol au PSG.

