PSG - Malaise : Pochettino est fixé pour Sergio Ramos avant le Real Madrid !

Publié le 27 février 2022 à 16h45 par A.D.

Touché au mollet, Sergio Ramos est une nouvelle fois à l'infirmerie. Alors qu'il devrait reprendre la course lors de la première semaine du mois de mars, le défenseur central du PSG devrait manquer le choc face au Real Madrid au Santiago Bernabeu.

Depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos vit un véritable calvaire. En effet, l'ancien capitaine du Real Madrid enchaine les blessures et n'a pu disputer qu'une poignée de rencontres cette saison sous les couleurs parisiennes. Actuellement touché au mollet, Sergio Ramos n'a pas eu la chance de participer à la victoire du PSG face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions au Parc des Princes. Et il ne devrait pas non plus être de la partie pour le match retour au Santiago Bernabeu le 9 mars.

Sergio Ramos déjà forfait pour Real Madrid - PSG ?