PSG - Malaise : Sergio Ramos contraint de faire une croix sur le Real Madrid ?

Publié le 24 février 2022 à 21h15 par A.C.

Absent lors du huitième de finale aller de Ligue des Champions face à son ancien club du Real Madrid (1-0), Sergio Ramos pourrait bien ne pas voire non plus le match retour.

On pensait que ça allait vite s’arranger. Pourtant, voilà huit mois désormais que Sergio Ramos est au Paris Saint-Germain et il n’a pour le moment joué que cinq rencontres toutes compétitions confondues, cumulant 283 minutes de jeu. Ainsi, certains se demandent si c’était vraiment une bonne idée d’aller chercher le défenseur de 35, qui avait déjà vécu une première partie de 2022 très compliquée et que le Real Madrid ne souhaitait pas prolonger. La comparaison avec Thiago Silva, poussé vers la sortie par le PSG car trop vieux, commence d’ailleurs à faire grincer des dents du côté des supporters parisiens.

Sergio Ramos n’aura pas vu le Real Madrid