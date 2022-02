Foot - PSG

PSG - Malaise : Mauricio Pochettino connait le verdict pour Kylian Mbappé !

Publié le 23 février 2022 à 19h00 par A.D.

Victime d'un gros tacle de Nicolas Pallois face à Nantes, Kylian Mbappé devrait tout de même tenir sa place face l'ASSE ce samedi. Toutefois, l'attaquant du PSG va manquer le choc contre l'OGC Nice la semaine prochaine à cause d'une suspension.

Après une victoire face au Real Madrid en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-0 au Parc des Princes), le PSG se déplaçait sur la pelouse du FC Nantes. Et à la surprise générale, les Parisiens ont été sèchement battus par les hommes d'Antoine Kombouare (3-1). En plus de cette défaite difficile à digérer - en particulier pour Marco Verratti et Leonardo qui ont poussé des coups de gueule à l'encontre de l'arbitrage - le PSG aurait pu perdre Kylian Mbappé. Mais heureusement pour Mauricio Pochettino, le tacle de Nicolas Pallois n'a pas été fatal à son numéro 7.

Kylian Mbappé apte pour PSG-ASSE ce samedi ?