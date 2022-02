Foot - PSG

PSG - Clash : L’incroyable coup de gueule de Pierre Ménès !

Publié le 23 février 2022 à 4h15 par A.M.

Alors que le PSG n'a pas manqué d'afficher sa colère face à l'arbitrage de Monsieur Lesage contre le FC Nantes (1-3), Pierre Ménès comprendre les Parisiens.

Après la défaite contre le FC Nantes (1-3), Leonardo n'avait pas manqué de critiquer l'arbitrage de Monsieur Lesage : « Ma is contre nous, il y a l'envie de dire 'je siffle contre toi'. Sur Verratti, Mbappé, on ne siffle pas... Honnêtement la faute sur Mbappé (Pallois ndlr) il n'a même pas sifflé la faute! Appiah, il a sifflé rouge, ce n'était pas rouge. Le VAR ne fonctionne pas puis ça recommence à fonctionner. Le deuxième jaune sur Appiah... et non . » Un coup de gueule largement validé par Pierre Ménès, qui va même encore plus loin que le directeur sportif du PSG.

«J’ai trouvé cet arbitrage accablant»