PSG - Malaise : Donnarumma, Navas… Pochettino reçoit un énorme message !

Publié le 23 février 2022 à 3h15 par A.M.

Interrogé sur la gestion des gardiens de but du PSG, Jérôme Alonzo estime que Mauricio Pochettino gère ça à merveille.

L'été dernier, Leonardo n'a pas pu s'empêcher de sauter sur l'opportunité qui s'est présentée avec Gianluigi Donnarumma. En effet, libre de tout contrat, le portier italien s'est engagé avec le PSG qui comptait pourtant dans ses rangs un certain Keylor Navas, excellent dans les buts parisiens jusque-là. Un casse-tête pour Mauricio Pochettino qui a donc choisi l'alternance entre ses deux portiers. Une gestion saluée par Jérôme Alonzo.

«Il a managé ça de manière magnifique»