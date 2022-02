Foot - PSG

PSG - Malaise : Après sa sortie surréaliste, Verratti se fait fracasser !

Publié le 23 février 2022 à 3h45 par A.M.

Très remonté après la défaite à Nantes (1-3), Marco Verratti a fracassé l'arbitrage. Une sortie qui n'a pas plu à Mathieu Valbuena.

« On se fait chi*r dessus par les arbitres ». Le message avait le mérite d'être clair et il est signé Marco Verratti. L'international italien n'avait pas épargné Monsieur Lesage, l'arbitre de la rencontre qui a vu le FC Nantes dominer le PSG samedi soir (3-1). Dans la foulée, Leonardo était également intervenu pour critiquer l'arbitrage. Mais Mathieu Valbuena estime que Marco Verratti est allé trop loin.

«Il faut que Verratti arrête à un moment donné de parler comme ça»