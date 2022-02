Foot - PSG

PSG - Polémique : Coup de gueule de Pierre Ménès sur le passage de Thiago Silva...

Publié le 23 février 2022 à 23h45 par G.d.S.S.

Malgré son statut d’ancienne star du projet QSI, Thiago Silva n’a pas toujours dégagé une image positive au PSG. Et Pierre Ménès ne comprend pas les critiques dont l’actuel défenseur de Chelsea a pu faire l’objet en France.

Passé par le PSG entre 2012 et 2020, Thiago Silva (37 ans) porte désormais les couleurs de Chelsea avec qui il a d’ailleurs fini par remporter la Ligue des Champions la saison passée, après huit ans d’échec dans cet objectif sous le maillot du club parisien. D’ailleurs, au cours de ces années passées au PSG, le défenseur international brésilien a souvent fait l’objet de critiques par rapport à son mental jugé trop fragile, et Pierre Ménès ne comprend pas ce traitement réservé à Thiago Silva.

« Au PSG, on ne parlait que de ses larmes »

Via son compte Twitter , en réponse à un post fustigeant les critiques dont Thiago Silva a fait l’objet au PSG, Pierre Ménès monte au créneau : « Dans tous les cas je l’ai toujours trouvé magnifique mais c’est vrai qu’au PSG on ne parlait que de ses larmes. Mais c’est hélas habituel non ' », estime Ménès.