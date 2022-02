Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos n'est pas au bout de ses peines...

Publié le 25 février 2022 à 16h30 par Dan Marciano

Arrivé lors du dernier mercato estival au PSG, Sergio Ramos est toujours diminué par des douleurs au mollet et se dirige vers un forfait pour la prochaine rencontre de Ligue des champions. Touché, le joueur peut compter sur le soutien de Mauricio Pochettino.

Présenté comme l’une des recrues phares du PSG lors du dernier mercato estival, Sergio Ramos était censé montrer l’étendu de son talent après avoir récupéré de sa blessure au mollet. Ses débuts se sont fait attendre, jusqu’au mois de novembre dernier. Agé de 35 ans, l’ancien capitaine du Real Madrid avait fait ses débuts en Ligue 1 lors d’une rencontre face à l’ASSE. « J’ai vécu des derniers mois difficiles du fait de ne pas pouvoir être avec l’équipe sur le terrain. Être de retour au jeu et me sentir à nouveau footballeur (sourire) est logiquement très positif. C’est encore mieux avec une victoire, les trois points. Ça fait vraiment très plaisir de revenir, d’apporter quelque chose à l’équipe. Je suis très heureux de rejouer et j’espère que ça va être une bonne saison pour notre équipe » confiait-il alors. Mais après avoir disputé une rencontre face au Stade de Reims le 23 janvier dernier, Sergio Ramos a ressenti de nouvelles douleurs au mollet. Forfait pour la réception du Real Madrid, le défenseur central devrait l’être aussi pour le huitième de finale retour de Ligue des champions.

« Il n'est pas à l'aise à Paris »

Une déception pour Sergio Ramos, qui se faisait certainement une joie de retrouver le stade Santiago Bernabeu. Ses proches commencent s’inquiéter et ne cachent plus leur désarroi. D'autant que l'international espagnol serait loin d'être heureux dans la capitale « Il est traité par différents physiothérapeutes, il n'aime pas ça. De plus, il n'a pas confiance en eux » a confié un intime de l’ancien champion du monde. Une déclaration qui peut surprendre. Pourtant, un autre proche de Sergio Ramos confirme son mal-être à Paris. « Il n'est pas à l'aise à Paris. Il était le leader et la référence absolue du vestiaire du Real Madrid et, désormais, il n'est plus qu'un joueur parmi d'autres au PSG » a-t-il lâché à ABC .

« Il est déçu et frustré »