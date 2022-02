Foot - PSG

PSG - Malaise : L’Espagne accuse le PSG pour Sergio Ramos !

Publié le 25 février 2022 à 3h30 par A.M.

Alors que Sergio Ramos est en difficulté depuis son arrivée au PSG, vue d'Espagne, le club de la capitale est clairement responsable de la situation.

Arrivé libre au PSG l'été dernier à l'issue de son contrat avec le Real Madrid, Sergio Ramos joue très peu à cause de ses pépins physiques. Handicapé par une blessure au genou, le défenseur espagnol semblait être sur le bon chemin en ce début d'année, mais il a rechuté, cette fois-ci au mollet. Des soucis musculaires qui inquiètent et qui interpellent du côté de l'Espagne, puisque ce dossier a fait l'objet d'un débat au micro de la radio La Cadena SER .

«Ramos n'a eu aucun problème physique dans sa carrière, et maintenant en France, il en a beaucoup»