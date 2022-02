Foot - PSG

ASSE : Avant le choc contre le PSG, Pascal Dupraz interpelle Lionel Messi !

Publié le 25 février 2022 à 0h00 par La rédaction

Avant d'affronter le PSG, Pascal Dupraz, l'entraîneur de l'ASSE, espère que Lionel Messi restera discret sur le terrain.

S’il vit une saison plus délicate avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi est l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Le sextuple Ballon d’or, habitué des folles statistiques, est moins en réussite cette saison avec 7 buts inscrits et 9 passes décisives délivrées en 22 rencontres. Alors que l’international argentin subit beaucoup de critiques, de nombreux joueurs et entraineurs ont réagi face à cette situation. Si Sergio Agüero était vivement revenu sur les attaques que subit son compatriote, Pascal Dupraz a tenu à dire tout le bien qu’il pense de lui, soulignant au passage que le natif de Rosario fait, selon lui, une bonne saison.

« J'espère qu'il sera un peu moins bon que d'habitude »