PSG - Malaise : Pochettino sur livre sur le calvaire de Sergio Ramos !

Publié le 25 février 2022 à 13h45 par G.d.S.S. mis à jour le 25 février 2022 à 13h46

Miné par les pépins physiques à répétition depuis son arrivée au PSG, Sergio Ramos peine à revenir au premier plan. Mauricio Pochettino s’est prononcé sur l’état d’esprit de l’ancien défenseur du Real Madrid.

Recruté libre par le PSG l’été dernier après être arrivé en fin de contrat au Real Madrid, Sergio Ramos (35 ans) était attendu comme un renfort majeur pour le projet QSI. Mais le bilan est sans équivoque sept mois après son arrivée : Ramos n’a disputé que 5 rencontres officielles avec le maillot du PSG, lui qui enchaine les pépins physiques. Actuellement touché au mollet, l’international espagnol avait raté le 8e de finale aller de la Ligue des Champions face au Real Madrid, et son forfait est déjà évoqué pour le retour. Une situation compliquée à vivre pour Sergio Ramos comme l’a confié Mauricio Pochettino, l’entraîneur du PSG, ce vendredi en conférence de presse.

« C’est lui qui en souffre le plus »