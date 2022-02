Foot - PSG

PSG - Clash : Le coup de gueule de Verratti est validé !

Publié le 25 février 2022 à 5h00 par A.M.

Après ses propos à l'issue de la défaite contre le FC Nantes (1-3), Marco Verratti risque une grosse suspension. Ce que Jérôme Rothen a du mal à comprendre.

Après la défaite contre le FC Nantes (1-3), Marco Verratti n'avait pas manqué de critiquer de façon véhémente l'arbitrage de Monsieur Lesage. « L'arbitre, on ne peut pas parler, on ne peut rien faire. On ne peut pas parler du tout avec l'arbitre. C'est le seul match... le seul arbitre qui fait des choses comme ça (...) Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités parce que là, on se fait chi*r dessus par les arbitres », lançait le milieu de terrain du PSG au micro de Prime Video . Des propos qui pourraient coûter cher à l'international italien qui risque une énorme sanction. Mais Jérôme Rothen ne comprend pas que Marco Verratti puisse être suspendu plusieurs matches.

«Il n’a pas tué l’arbitre ! Arrêtez avec ce foot aseptisé»