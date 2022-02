Foot - PSG

PSG : Mbappé, polémique... L'incroyable aveu d'un joueur de Kombouaré !

Publié le 24 février 2022 à 22h45 par A.M.

Auteur d'une faute qui a engendré un penalty pour le PSG, Dennis Appiah reconnaît qu'il pensait qu'il écoperait d'un second carton jaune synonyme d'expulsion.

La défaite à Nantes n'a pas manqué de faire polémique. Battu 3 buts à 1, le PSG a effectivement vivement critiqué Monsieur Lesage l'arbitre de la rencontre. Leonardo lui reprochait notamment de ne pas avoir donné un second carton jaune à Dennis Appiah coupable d'une faute sur Kylian Mbappé qui a engendré un penalty. « (Dennis) Appiah ne prend pas le deuxième carton jaune alors que le penalty est sifflé (sur Mbappé). Un deuxième jaune c'est rouge, c'est évident. Après, il y a tellement de fautes sur nos joueurs. Mais il dit non, non, c'est Neymar, c'est Mbappé, je ne siffle pas ! C'est Messi, je ne siffle pas, c'est le Paris Saint-Germain, je ne siffle pas ! Le sentiment, il vient comme ça », confiait le directeur sportif du PSG en zone mixte.

Même Appiah pensait qu'il serait expulsé