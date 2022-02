Foot - PSG

PSG - Clash : Pochettino monte au créneau pour Verratti après sa sortie !

Publié le 25 février 2022 à 14h10 par P.L.

Après la déroute face au FC Nantes, Marco Verratti a poussé un énorme coup de gueule contre l'arbitrage. Si l'Italien risque gros, Mauricio Pochettino espère qu'il n'y aura que du positif qui découlera de cette situation.

Samedi dernier, le PSG s’est lourdement incliné face au FC Nantes (3-1). Au cours de la partie, Mikaël Lesage, arbitre de la soirée, a eu du boulot. Mais l’homme de 47 ans a pris certaines décisions discutables pour les joueurs parisiens. Après la partie, Marco Verratti a ainsi poussé un énorme coup de gueule : « Comment c'est possible qu'on prenne dix cartons jaunes ? On ne peut pas parler, on ne peut rien faire. Les arbitres, parfois il faut prendre ses responsabilités. On se fait chi*r dessus par les arbitres. » Pour cette sortie surréaliste, l’international italien pourrait écoper de quelques matchs de suspension. Mauricio Pochettino, lui, espère que du positif découlera des déclarations de son joueur.

« Je veux avoir une critique positive pour que les arbitres français soient dans les meilleures conditions et au plus haut-niveau possible »