PSG : Pochettino réagit sur la finale de la Ligue des champions à Paris

Publié le 25 février 2022 à 13h38 par P.L. mis à jour le 25 février 2022 à 13h50

Initialement prévue en Russie, la finale de la Ligue des champions se tiendra finalement au Stade de France le 28 mai. Pour Mauricio Pochettino, c'est une motivation supplémentaire.