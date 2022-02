Foot - PSG

PSG - Malaise : Sergio Ramos divise le PSG !

Publié le 24 février 2022 à 23h45 par A.C.

Sergio Ramos est à nouveau à l’infirmerie et personne ne sait vraiment quand on pourra à nouveau le revoir sous les couleurs du Paris Saint-Germain.

C’est l’une des grandes polémiques du Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. Considéré comme l’un des meilleurs défenseurs des 10 dernières années et ayant un palmarès des plus fournis, Sergio Ramos semblait pouvoir apporter son expérience au PSG. Pourtant, il n’a joué que cinq matchs en tout et pour tout depuis son arrivée l’été dernier, dont trois titularisations. On l’a vu pour la dernière fois le 23 janvier dernier sur la pelouse du Parc des Princes, pour une victoire face au Stade de Reims lors de la 22e journée de Ligue 1 (4-0) et depuis plus rien. L’Espagnol a même raté le huitième de finale aller de Ligue des Champions face à son ancien club le Real Madrid, alors qu’il semblait décidé à être présent.

Le staff médical s’oppose fermement à un retour