Foot - PSG

PSG : Mauricio Pochettino rend un vibrant hommage à Kylian Mbappé !

Publié le 27 février 2022 à 10h45 par D.M.

Présent en conférence de presse près la victoire de son équipe face à l'ASSE (3-1), Mauricio Pochettino s'est prononcé sur la nouvelle prestation impressionnante de Kylian Mbappé.

On n’arrête plus Kylian Mbappé ! Auteur encore d’un doublé face à l’ASSE ce samedi (victoire 3-1), le joueur parisien a impressionné le public parisien, mais aussi certains de ses adversaires à commencer par Pascal Dupraz. « Kylian Mbappé est exceptionnel. On le voit déclencher ses courses, et on ne peut que déplorer que ses défenseurs n'arrivent pas à le suivre. Aujourd'hui, c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouille. Si j’ai des regrets ? Si j'ai des regrets? Oui, que Mbappé, Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous (sourire ) » a confié le technicien stéphanois.

« Il est incroyable, magnifique »