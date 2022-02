Foot - PSG

PSG - Malaise : Pochettino envoie un énorme message pour Lionel Messi !

Publié le 27 février 2022 à 9h45 par La rédaction

Très bon samedi contre l’ASSE, Lionel Messi a reçu un très beau message de la part de Mauricio Pochettino, son entraîneur au PSG.

Depuis son départ du FC Barcelone, Lionel Messi n’est plus aussi décisif qu’il l’était en Catalogne. L’Argentin semble avoir perdu de sa superbe, enchaînant les performances en demi-teinte avec le PSG. De quoi frustrer une bonne partie des supporters parisiens. Ce samedi soir, Lionel Messi avait une fois de plus l’occasion de faire taire les sceptiques. Contre l’ASSE (3-1), la Pulga a délivré deux passes décisives pour Kylian Mbappé et a réalisé un match de haute voltige. Suffisant pour se mettre le public et son entraîneur dans la poche.

« Il est incroyable, magnifique »