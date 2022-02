Foot - PSG

PSG - Malaise : Navas, Donnarumma… Pochettino se fait tacler !

Publié le 26 février 2022 à 6h15 par T.M.

Alors que Mauricio Pochettino continue d’alterner entre Keylor Navas et Gianluigi Donnarumma dans les buts du PSG, cette méthode ne fait clairement pas l’unanimité.

Lors du dernier mercato estival, le PSG a sauté sur l’occasion pour récupérer Gianluigi Donnarumma. Un gros coup pour le club de la capitale qui pose toutefois des problèmes à Mauricio Pochettino. En effet, l’Argentin doit gérer la concurrence chez les gardiens avec également Keylor Navas. Ils sont donc deux pour une place et jusqu’à présent, Pochettino a refusé de trancher dans le vif, préférant opter pour l’alternance. Un système de plus en plus critiqué…

« Un principe de management que je ne comprendrai jamais »