Foot - PSG

PSG : Kimpembe salue la victoire contre l’ASSE !

Publié le 26 février 2022 à 23h24 par La rédaction

Satisfait de la victoire contre l'AS Saint-Etienne (3-1) ce samedi soir, Presnel Kimpembe estime que le PSG ne doit pas se relâcher.